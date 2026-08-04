Сможет ли ИИ самостоятельно бороться с онкологией: мнение эксперта Онколог Алексей Новик рассказал, сможет ли ИИ лечить пациентов от рака

Москва4 авг Вести.Искусственный интеллект (ИИ) важно воспринимать как вспомогательный инструмент для анализа больших массивов данных, а не как самостоятельное решение. Такое мнение озвучил ведущий научный сотрудник научного отдела онкоиммунологии национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Н. Н. Петрова Алексей Новик в беседе с ИС "Вести".

Сегодня ИИ вносит вклад в медицину, анализируя имеющиеся данные, отметил он.

Технологии ИИ, конечно, помогают, но надо понимать, что это просто обычный инструмент, который позволяет нам анализировать огромные массивы данных. сказал Алексей Новик

По его словам, в медицине ограничения с ИИ связаны с тем, что у медиков иногда нет такого огромного массива данных, который нужен для обучения нейросетей.

Чтобы он хорошо научился разбираться, надо огромное количество однотипных случаев. У нас не всегда есть такое количество, а есть заболевания, при которых за год появляется всего несколько десятков пациентов в стране. Их очень сложно изучать в этом плане отметил медик

Поэтому, заключил он, искусственный интеллект помогает ускорять процесс исследований, но это дополнительный, очень хороший инструмент, которым надо еще научиться пользоваться.