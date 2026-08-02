Онколог Каприн рассказал об использовании новых технологий в медицине Онколог Каприн рассказал, какие новые технологии применяются в борьбе с раком

Москва2 авг Вести.Развитие новых технологий в онкологической сфере позволяет расширить возможности хирургии, а также сократить время, необходимое для операции. Об этом ИС "Вести" рассказал генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава России, главный онколог Минздрава России, академик РАН и РАО Андрей Каприн.

Он добавил, что его учитель Олег Лоран в своей работе использовал один длинный пинцет, но сейчас технологии продвинулись далеко вперед.

Теперь мы, конечно, должны пользоваться всеми теми наработанными приборами в операционной, которые позволяют расширить хирургию, сократить время. Это не значит, что надо шить одними ножницами, как мой учитель, там, одним длинным пинцетом. Но для того, чтоб менять, надо учиться. К нам приходят очень серьезные линейные ускорители, которые с такими мозгами, которые сейчас выбирают опухоль, облучают только ее, и при движении дыхательном рассказал Каприн

Сегодня Андрей Каприн отмечает свой юбилей. Выдающемуся ученому и врачу исполняется 60 лет.

Ранее Каприн вспомнил своего учителя Олега Лорана. Он рассказал, что Лоран обучал его делать пересадки пузырей из кишечника.