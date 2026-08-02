Онколог Каприн вспомнил о пересадке пузырей из кишечника под руководством Лорана

Главный онколог Минздрава России рассказал, чему научился у своего наставника Онколог Каприн вспомнил о пересадке пузырей из кишечника под руководством Лорана

Москва2 авг Вести.Свою медицинскую деятельность генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава России, главный онколог Минздрава России, академик РАН и РАО Андрей Каприн начинал под наставничеством академика РАН Олега Лорана. Об этом он рассказал ИС "Вести".

Каприн вспомнил, как Лоран учил его пересадке пузырей из кишечника.

Не было такого прямо разделения онкологии... Я начинал с Олегом Борисовичем Лораном. Он научил нас тогда первые пересадки пузырей из кишки делать, я понял, что это огромная хирургия заявил Каприн

Сегодня Андрей Каприн отмечает юбилей. Выдающемуся ученому и врачу исполняется 60 лет.

Ранее Каприн рассказал о персонифицированных вакцинах против рака. По словам ученого, они показывают высокую эффективность, а также не вызывают интоксикации.