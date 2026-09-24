Григоренко: если ИИ заберет рутинные задачи, потрачу свободное время на другие

Григоренко рассказал, на что потратит свободное время, если ИИ заберет задачи Григоренко: если ИИ заберет рутинные задачи, потрачу свободное время на другие

Москва24 сен Вести.Искусственный интеллект не освободит человека от работы, а лишь позволит переключиться на новые задачи, так как их количество бесконечно. Об этом рассказал журналисту ИС "Вести" Марии Кудрявцевой заместитель председателя правительства РФ – руководитель Аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко.

На решение другой задачи. Потому что задач столько, что я даже не знаю, сколько нужно искусственного интеллекта, чтобы появилось свободного времени сказал Григоренко в ответ на вопрос, на что потратит свободное время, если ИИ заберет рутинные задачи

Искусственный интеллект разных систем развивается быстрее, чем на него способны реагировать и контролировать люди, заявил генеральный директор OpenAI (разработчика ChatGPT) Сэм Альтман на заседании Совбеза ООН по искусственному интеллекту.