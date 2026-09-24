Москва24 сен Вести.С сентября в РФ вступил в силу базовый закон об искусственном интеллекте. Разработка новых масштабных мер регулирования пока не планируется, рассказал журналисту ИС "Вести" Марии Кудрявцевой заместитель председателя правительства РФ — руководитель Аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко.

Сейчас о втором пакете мер речи, конечно, не идет. Мы сейчас готовим подзаконные акты в развитии закона, который принят, мы определяем критерии национальные суверенные. Модели искусственного интеллекта. Очень важный вопрос - это вопрос доступа к данным, в том числе государственным данным, вопрос учета и так далее. То есть, на мой взгляд, сейчас мы будем находиться несколько лет в состоянии, когда рамочный закон мы начнем применять потихоньку на практике, эволюционно будем приходить к каким-то вопросам, проблемам, которые необходимо будет решать. Потому что задача - не отрегулировать ради регулирования, а понимать, что мы регулируем, и самое главное зачем и с каким результатом