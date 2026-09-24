Григоренко: все технологии, так или иначе, рождаются не по правилам

Все технологии, так или иначе, рождаются не по правилам, заявил Григоренко Григоренко: все технологии, так или иначе, рождаются не по правилам

Москва24 сен Вести.Регулирование на старте развития какой-либо технологии будет его только тормозить. Такое мнение в интервью журналисту ИС "Вести" Марии Кудрявцевой озвучил заместитель председателя правительства РФ - руководитель Аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко.

Он добавил, что правила для использования какой-либо технологии появляются только спустя время после ее реализации.

На старте, конечно, никакого регулирования всегда нет. Все технологии, так или иначе, рождаются не по правилам. Не бывает такого, что приносят правила, а потом садятся айтишники и начинают по правилам что-то придумывать. Конечно, это как наука, как какое-то открытие. Сначала какая-то технология придумывается, реализуется, потом появляются правила. И я не считаю, что ни одна, ни другая крайность не подходит сказал Григоренко

Зампред правительства подчеркнул, что при динамичном развитие технологии любое регулирование очень быстро становится неактуальным.

Самое главное - еще и непонятно, что регулировать, потому что, когда это быстро развивается и растет, пока ты примешь какое-то регулирование, уже оно послезавтра может быть неактуально и неуместно. Тут главное дождаться правильного момента. И вот искусство государства - появиться в нужный момент с нужными правилами рассказал он

Ранее Григоренко обращал внимание, что более половины россиян используют отечественные модели искусственного интеллекта, и это говорит о высоком уровне их развития.