Москва24 сен Вести.Вступивший в силу закон о поддержке технологий искусственного интеллекта направлен на укрепление цифрового суверенитета страны через стимулирование отечественных разработчиков и внедрение российских ИИ-моделей в стратегически важные отрасли. Об этом заявил журналисту ИС "Вести" Марии Кудрявцевой заместитель председателя правительства РФ – руководитель Аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко.

Важно, что закон не вводит никаких запретов, определены такие понятия, как национальные суверенные модели искусственного интеллекта, чтобы, с одной стороны, была возможность, вводя меры поддержки для разработчиков искусственного интеллекта, делать меры именно для своих разработчиков. Второй важный момент – возможность в определенных отраслях вводить регулирование, которое предусматривает использование только российских моделей искусственного интеллекта. Это те отрасли, в которых важен цифровой суверенитет, что не отключат, гарантии того, что модели искусственного интеллекта соответствуют российскому законодательству, используют российские данные и так далее сказал Григоренко

Развитие и поддержка собственных технологий искусственного интеллекта через здоровую конкуренцию и грамотное регулирование необходимы для победы в глобальной технологической гонке и обеспечения высокого качества цифровых решений, добавил он.