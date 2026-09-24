Москва24 сенВести.Вступивший в силу 1 сентября закон "О поддержке развития технологий искусственного интеллекта" носит рамочный характер, не вводит запретов и вводит юридическое определение ИИ. Об этом в интервью журналисту информационной службы "Вести" Марии Кудрявцевой сообщил заместитель председателя правительства России - руководитель Аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко.
Вице-премьер пояснил, закон устанавливает базовые рамки для регулирования технологий ИИ. Он добавил, что нововведение не вводит никаких запретов.
Важно понимать, что закон рамочный, он устанавливает базовую рамку к регулированию технологии искусственного интеллекта в Российской Федерации. Важно, что закон не вводит никаких запретов. Очень много разговоров на эту тему, но закон так и называется "О поддержке развития технологии искусственного интеллекта в Российской Федерации"отметил Григоренко
Вице-премьер подчеркнул, что введение юридического определения ИИ открывает возможности для разработки мер поддержки.
Второе – законом, это очень важно, на мой взгляд, дано само понятие, юридическое определение, что такое искусственный интеллект. Очень сложно что-то поддерживать или не поддерживать, когда отсутствует юридическое понятие, когда вообще в документах этого не может быть, потому что нет нормы, которая бы вводила понятийный аппарат, что такое искусственный интеллект. Сейчас у нас есть такая норма, и появляется возможность как-то уже заниматься разработкой мер и предложений по поддержке развития технологий искусственного интеллектасообщил Григоренко
Ранее Григоренко сообщил, что второй пакет мер нового закона "О поддержке развития технологий ИИ" пока не планируется, сейчас законодатели готовят подзаконные акты.