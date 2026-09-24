Москва24 сен Вести.Вступивший в силу 1 сентября закон "О поддержке развития технологий искусственного интеллекта" носит рамочный характер, не вводит запретов и вводит юридическое определение ИИ. Об этом в интервью журналисту информационной службы "Вести" Марии Кудрявцевой сообщил заместитель председателя правительства России - руководитель Аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко.

Вице-премьер пояснил, закон устанавливает базовые рамки для регулирования технологий ИИ. Он добавил, что нововведение не вводит никаких запретов.

Важно понимать, что закон рамочный, он устанавливает базовую рамку к регулированию технологии искусственного интеллекта в Российской Федерации. Важно, что закон не вводит никаких запретов. Очень много разговоров на эту тему, но закон так и называется "О поддержке развития технологии искусственного интеллекта в Российской Федерации" отметил Григоренко

Вице-премьер подчеркнул, что введение юридического определения ИИ открывает возможности для разработки мер поддержки.

Второе – законом, это очень важно, на мой взгляд, дано само понятие, юридическое определение, что такое искусственный интеллект. Очень сложно что-то поддерживать или не поддерживать, когда отсутствует юридическое понятие, когда вообще в документах этого не может быть, потому что нет нормы, которая бы вводила понятийный аппарат, что такое искусственный интеллект. Сейчас у нас есть такая норма, и появляется возможность как-то уже заниматься разработкой мер и предложений по поддержке развития технологий искусственного интеллекта сообщил Григоренко

Ранее Григоренко сообщил, что второй пакет мер нового закона "О поддержке развития технологий ИИ" пока не планируется, сейчас законодатели готовят подзаконные акты.