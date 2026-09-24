В РФ определят, в каких отраслях будет использоваться только отечественный ИИ Григоренко: суверенная модель ИИ – гарантия безопасности государства

Москва24 сен Вести.В России определят отрасли, где будет разрешено использование исключительно отечественных моделей искусственного интеллекта. Об этом в интервью журналисту информационной службы "Вести" Марии Кудрявцевой сообщил заместитель председателя правительства РФ – руководитель Аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко.

Когда мы определяемся или определяем, какая модель является суверенной, какая национальной российской моделью искусственного интеллекта, появляется возможность в определенных отраслях вводить регулирование, которое предусматривает использование только российских моделей искусственного интеллекта. Это те отрасли, в которых важен цифровой суверенитет, цифровая безопасность, гарантии для государства, что нас не отключат, гарантии того, что модели искусственного интеллекта соответствуют российскому законодательству, используют российские данные и так далее заявил Григоренко

Вице-премьер сообщил, что сейчас ведется работа над определением таких чувствительных отраслей.

Ну, например, оборона и безопасность, образование, то же госуправление и так далее. Чувствительные отрасли. Мы как раз сейчас вот работаем над тем, чтобы определить критерии и выйти с предложениями, в каких отраслях должны использоваться российские модели искусственного интеллекта сказал Григоренко

Ранее он сообщил, что вступивший в силу 1 сентября закон "О поддержке развития технологий искусственного интеллекта" носит рамочный характер, не вводит запретов и впервые дает юридическое определение ИИ.