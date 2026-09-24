Григоренко заявил, что более половины россиян используют отечественные ИИ модели Григоренко: более половины россиян используют отечественные модели ИИ

Москва24 сен Вести.Больше половины граждан РФ используют модели искусственного интеллекта отечественного производства. Об этом в интервью журналисту ИС "Вести" Марии Кудрявцевой рассказал заместитель председателя правительства РФ, руководитель Аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко.

Он добавил, что это показывает качество отечественных моделей.

Больше половины … наших граждан пользуются российскими моделями искусственного интеллекта, и это показывает качество российских моделей. И это здорово, что наши модели конкурируют с иностранными и по отдельным направлениям выигрывают у иностранных моделей заявил Григоренко

Ранее Григоренко рассказал о международной конкуренции в сфере ИИ. По его словам она идет между странами, а не компаниями.