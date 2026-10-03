Москва3 окт Вести.Дональд Трамп нашел себе нового суперсоветника. Он не спорит, не плетет интриги, не ругается с коллегами, не грозит отставкой и не сливает секреты либеральным New York Times и CNN.

Он — чат-бот, с которым президент США делится самым сокровенным, включая мысли о будущем.

В иные времена история, которую поведал журнал TIME, точно потянула бы на сенсацию года, но даже сейчас, когда все ко всему привыкли, опубликованное кажется как минимум экстравагантным. В декабре 2025 года Илон Маск, казалось бы, навсегда разругавшийся с Трампом, тайно вернулся в Овальный кабинет. Не с пустыми руками — с Grok’ом.

И президент, по словам присутствовавшего чиновника, провел несколько часов, расспрашивая искусственный интеллект о своем президентстве и о том, каким его запомнит история.

Вопросы о наследии — это еще понятно. В конце концов, кто из нас без греха? Кто не спрашивал у чат-ботов что-нибудь лестное о себе? Но в случае Трампа все это завязано на геополитику. В те самые дни американский верховный главнокомандующий параллельно же приказывал наносить ракетные удары по венесуэльским лодкам, которые, по его утверждению, перевозили наркотики. В какой-то момент, перестав ходить вокруг да около, глава Белого дома спросил Грока, как венесуэльцы отреагируют, если Вашингтон захватит Мадуро. Бот Маска, по словам того же чиновника, Трампа обнадежил. Мол, Мадуро — репрессивный и глубоко непопулярный диктатор, а значит, простой народ, скорее всего, будет праздновать его падение. В следующем месяце Трамп приказал провести операцию по захвату венесуэльского президента, и даже кое-какие празднующие были. Именно тогда Трамп и сделал вывод о том, что Грок гениален.

Но вот поводу Ирана Грока спросить забыли. Ставку в Белом доме и Пентагоне сделали не на xAI, а на Palantir. В первый же день войны американская крылатая ракета Tomahawk ударила по начальной школе в Минабе на юге страны. Погибло больше 150 человек, из них около 120 детей. Согласно расследованию Bloomberg, к удару привела опора на ИИ-систему Palantir Maven Smart System, в которую встроены нейромодели Claude от Anthropic.

Именно этот эпизод в итоге стал одним из тех, на которые опирается нынешняя тревога вокруг ИИ, в том числе у Дарио Амодеи. В июньском интервью тому же Bloomberg сооснователь и гендиректор Anthropic назвал случившееся ужасным и при этом заявил, что сценарий не нарушает "красных линий" Anthropic: финальное решение, по его словам, принимает человек. Но беда в том, что скорость, с которой система выдает пакеты целей, как раз и сокращает время на человеческую проверку. Американцев это порядочно напугало.

К началу осени опрос CNN фиксировал, что три четверти граждан США смотрят на передовую технологию скорее со страхом, чем с восторгом. А в год выборов — это еще и электоральная арифметика. Демократы, выдвигающиеся в Конгресс, превратили страх перед ИИ в топливо своих кампаний. Сюда относится и общественное недовольство из-за строительства дата-центров, которым нужно много энергии и чистой воды.

Сломать негативный тренд и переубедить электорат должна была встреча в Белом доме, куда Трамп с подачи спикера-республиканца Джонсона позвал капитанов отрасли. При этом действовал президент США, как всегда, с напором: для начала вообще отменил искусственный интеллект. По его указу федеральным ведомствам предписано пользоваться терминами "Super Intelligence" и "SI", а старые слова больше не признавать. Слово "искусственный", по трамповскому мнению, звучит как обман, как фейк. А раз фейк, то и бояться его незачем.

Страхи вокруг ИИ Трамп вообще считает очередной теорией заговора, из-за которой Америка в нейрогонке уступает Китаю.

Но русскому уху в новом названии, конечно, слышится другое. "Си" — это фамилия китайского лидера, после визита которого в Вашингтон, кстати, и вышел указ о переименовании. Получается, что, когда американский президент торжественно провозглашает: "Кто победит в СИ, тот и победит", в Пекине могут и улыбнуться. Что до напуганных дома, то в тот же день главы шести ведущих технологических компаний подписали соглашение о саморегулировании вместо государственного контроля. Юридической силы у документа нет. Он "морально обязывающий". Доверяй, но проверяй.

Подсластить же нейропилюлю широким массам должен был запуск американских госуслуг. Портал america.gov, который работает на двух нейросетях — Gemini от Google и, разумеется, Grok’e (том самом, который так впечатлил Трампа историей с Мадуро), — теперь будет помогать американцам со справками и паспортами. Создатели гордятся, что чат-бот объединил 29 тысяч государственных сайтов в один. Звучит прекрасно, пока не узнаешь, что бот просто отправляет тебя на один из тех же 29 тысяч сайтов.

Но настоящий конфуз случился в первый же день. Суперинтеллект на вопрос о выборах 2020 года честно ответил, что их выиграл Джо Байден. После чего, как пишет Axios, портал начал уклоняться от политических вопросов. Не прошло и суток, как цифровой помощник Белого дома был отправлен на идеологическое перевоспитание. В целом же все смотрится пока жалко и сыро. Особенно в сравнении с российскими "Госуслугами", которые функционируют уже 17 лет, обрабатывая по 900 миллионов запросов в год. Ну и робот Макс точно не станет соваться с советами, кого похищать.

И все же для Америки с ее застрявшей в 90-х бюрократией, с факсами, конвертами, марками и чеками, это все равно прогресс, который и в сфере госуслуг стремительно начал выходить из-под контроля. На днях выяснилось, что агенты OpenAI этим летом самовольно лазили по сайтам Комиссии по ценным бумагам, Министерства торговли и Министерства образования. Нарушали правила, обходили ограничения, а в одном случае воспользовались найденными в сети логинами, чтобы добраться до данных Бюро переписи населения.

При таких раскладах не за горами момент, когда как американские прокуроры будут предъявлять обвинение нейросети. Пока обычный американец ждет, когда на America.gov наконец появится возможность продлить паспорт, суперинтеллект уже побывал в базе переписи. Госуслуги для роботов заработали раньше, чем госуслуги для людей. Самое время обратиться к всезнающему Grok’у.