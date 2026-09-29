Маск согласился с переименованием ИИ в "суперинтеллект"

Маск назвал ИИ "суперинтеллектом" после мероприятия в Белом доме Маск согласился с переименованием ИИ в "суперинтеллект"

Москва29 сен Вести.Американский предприниматель Илон Маск поддержал переименование искусственного интеллекта (ИИ) в "суперинтеллект" после встречи президента США Дональда Трампа с руководителями компаний, занимающихся разработкой технологии ИИ.

Накануне глава Белого дома заявил, что новым официальным названием ИИ станет "суперинтеллект".

Я думаю, стоит подчеркнуть позитив и преимущества от ИИ, то есть СИ – суперинтеллекта сказал Маск

Трамп, стоявший рядом с предпринимателем, поблагодарил его.

Ранее американский лидер отметил, что ему не нравится название "искусственный интеллект".