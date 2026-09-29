Москва29 сенВести.Американский предприниматель Илон Маск поддержал переименование искусственного интеллекта (ИИ) в "суперинтеллект" после встречи президента США Дональда Трампа с руководителями компаний, занимающихся разработкой технологии ИИ.
Накануне глава Белого дома заявил, что новым официальным названием ИИ станет "суперинтеллект".
Я думаю, стоит подчеркнуть позитив и преимущества от ИИ, то есть СИ – суперинтеллектасказал Маск
Трамп, стоявший рядом с предпринимателем, поблагодарил его.
Ранее американский лидер отметил, что ему не нравится название "искусственный интеллект".