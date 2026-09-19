Трамп заявил, что ему не нравится определение "искусственный интеллект"

Трамп предложил новые названия для искусственного интеллекта Трамп заявил, что ему не нравится определение "искусственный интеллект"

Москва19 сен Вести.Американский лидер Дональд Трамп сообщил, что ему не нравится название "искусственный интеллект" (ИИ). Соответствующий пост он разместил в соцсети Truth Social.

В посте сказано, что многие считают, что определение "искусственный интеллект" является неточным.

Гораздо более изящным и точным описанием этого нового явления было бы "высший интеллект" (ВИ), "экстремальный интеллект" (ЭИ) или "верховный интеллект" (ВИ) выразил свое мнение Трамп

Он разместил голосование по этому вопросу.

Ранее СМИ узнали, что к компаниям Anthropic, Google, OpenAI и Space XAI был подан иск в США по обвинениям в сговоре с целью замедлить развитие искусственного интеллекта.