Москва19 сенВести.Американский лидер Дональд Трамп сообщил, что ему не нравится название "искусственный интеллект" (ИИ). Соответствующий пост он разместил в соцсети Truth Social.
В посте сказано, что многие считают, что определение "искусственный интеллект" является неточным.
Гораздо более изящным и точным описанием этого нового явления было бы "высший интеллект" (ВИ), "экстремальный интеллект" (ЭИ) или "верховный интеллект" (ВИ)выразил свое мнение Трамп
Он разместил голосование по этому вопросу.
Ранее СМИ узнали, что к компаниям Anthropic, Google, OpenAI и Space XAI был подан иск в США по обвинениям в сговоре с целью замедлить развитие искусственного интеллекта.