Москва14 сен Вести.Президент США Дональд Трамп отверг призывы представителей Кремниевой долины замедлить развитие искусственного интеллекта. По его словам, США должны сохранять лидерство в этой сфере и опережать Китай, пишет The Telegraph.

Ранее глава Anthropic Дарио Амодеи выступил за совместное замедление внедрения новых технологий и дополнительную работу над безопасностью ИИ. Его инициативу поддержали, в частности, глава OpenAI Сэм Альтман, руководитель Google DeepMind Демис Хассабис и предприниматель Илон Маск.

Мы опережаем Китай в области искусственного интеллекта. Мы – самая развитая страна в мире, и, честно говоря, я хочу, чтобы так и оставалось, потому что тот, кто победит в области ИИ, победит во всем остальном заявил Трамп

Опасения по поводу возможных рисков, связанных с развитием ИИ, он назвал преувеличенными, а тех, кто поднимает эти вопросы, - "крайне негативными силами". При этом Трамп отметил, что при необходимости власти могут установить ограничения, однако, по его словам, затрагивать тему сдерживания развития ИИ не следовало, поскольку меры не будут реализованы.

Тем временем призывы к замедлению развития ИИ уже отразились на настроениях инвесторов, отмечает издание. Торги в выходные указывали на возможное снижение технологических акций в понедельник, а фьючерсы показывали падение котировок производителей микросхем Micron, Marvell и SK Hynix на 3–5%.

Глава Anthropic предупреждал, что вышедшие из-под контроля агенты ИИ могут в течение шести месяцев захватить часть интернета и причинить ущерб на сотни миллиардов долларов. На этой неделе представители ведущих технологических компаний, включая OpenAI, Anthropic, Google DeepMind и Nvidia, должны обсудить вопросы безопасности искусственного интеллекта.