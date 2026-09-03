Москва3 сен Вести.Основатель и генеральный директор компании Meta (признана в России экстремистской и запрещена) Марк Цукерберг в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом высказал несогласие с планами Белого дома по созданию отдельного регулятора для контроля безопасности моделей искусственного интеллекта. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на информированные источники.

Как отмечает Politico, администрация Трампа рассматривает возможность учреждения независимого органа по образцу FINRA — саморегулируемой организации, которая контролирует финансовую отрасль США. Цукерберг, по данным издания, заявил, что выступает против этой инициативы. Впрочем, Цукерберг не просил президента менять свою позицию, однако подчеркнул, что назначенцы в новом регуляторном органе должны разделять достаточно мягкий подход Трампа к регулированию ИИ.

Сам разговор, инициированный американским лидером, состоялся на неделе, начавшейся 17 августа.