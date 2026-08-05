В Индии потребовали извинений от Цукерберга за удаление поста Моди Индия призвала Цукерберга извиниться за удаление поста Моди

Москва5 авг Вести.Парламентский комитет Индии по вопросам связи и информационных технологий потребовал от главы американской компании Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена) Марка Цукерберга принести извинения за временное удаление публикации премьер-министра Индии Нарендры Моди в соцсети. Об этом сообщил телеканал News18 со ссылкой на источники.

В материале телеканала сказано, что это "трехдневный ультиматум".

По данным издания India Today, комитет также потребовал принять меры в отношении сотрудников, ответственных за инцидент. В противном случае компания может столкнуться с пересмотром правовых гарантий, предоставляемых в рамках режима Safe Harbour.

Комиссия назвала временное удаление видеозаписи "посягательством на демократию".

Публикация, о которой идет речь, была сделана Моди 23 июля в соцсети Facebook (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) и содержала видеозапись. 28 июля в Meta заявили, что видео было временно удалено из-за технической ошибки, а после ее выявления доступ к публикации был восстановлен.