Москва25 июл Вести.Министр образования Индии Дхармендра Прадхан подал в отставку на фоне студенческих протестов, начавшихся из-за утечки экзаменационных материалов. Об этом он написал в социальной сети X.

Я направил заявление об отставке уважаемому премьер-министру [Нарендре Моди], чтобы антинациональные силы не воспользовались обстановкой, сложившейся в Джантар-Мантаре (район Нью-Дели, где проходят протесты. – Прим. ред.) и во всей стране написал он

Прадхан также отметил, что его решение направлено на сохранение национального единства, на то, чтобы юридические сложности не повлияли на будущее индийских студентов, а учащиеся могли сосредоточиться на учебе и построении карьеры.

Министр признал, что во время экзамена, который проходил 3 мая 2026 года, были выявлены нарушения. По словам Прадхана, правительство Индии оперативно отреагировало на ситуацию: было начато расследование, а также назначена дата повторного экзамена.

Прадхан подчеркнул, что с первого дня взял на себя ответственность за происходящее и не оставлял ситуацию без внимания. Он заявил, что был намерен не допустить, чтобы из-за деятельности так называемой экзаменационной мафии пострадали перспективы хотя бы одного талантливого студента, а также чтобы в отношении учащихся была допущена какая-либо несправедливость.