Балицкий отреагировал на задержку выплат педагогам в Запорожской области

Глава Минобрнауки Запорожской области ушел с поста после встречи с губернатором Балицкий отреагировал на задержку выплат педагогам в Запорожской области

Москва28 апр Вести.Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий прокомментировал ситуацию с жалобами на систематическую задержку выплат педагогам.

После многочисленных обращений от педагогов, советников директоров, классных руководителей, кураторов и студентов лицеев было проведено рабочее совещание по вопросам образования в Запорожской области.

Трудовые коллективы сообщают о систематических задержках выплат за классное руководство, кураторство и стипендий в подведомственных Минобрнауки организациях написал глава региона в мессенджере MAX

Руководитель субъекта назвал ситуацию с задержкой выплат недопустимой, взял ее на личный контроль и заявил, что она требует жестких решений в отношении виновных должностных лиц.

Также Евгений Балицкий поручил погасить задолженности в кратчайший срок, заявив, что ждет доклада о принятых мерах к четвергу, 30 апреля.

Кроме того, губернатор провел встречу с министром образования и науки Запорожской области Александром Калягиным, после которой министр написал заявление на увольнение. Обязанности главы ведомства будет временно исполнять Сергей Чернов.