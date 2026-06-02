В Нижегородской области двух выпускников удалили с ЕГЭ в первый день экзаменов

Москва2 июн Вести.В Нижегородской области удалили с Единого государственного экзамена двоих выпускников, сообщил министр образования региона Михаил Пучков.

Инцидент произошел 1 июня, в понедельник, в первый день сдачи экзаменов. Пучков отметил, что пересдать ребята смогут только в следующем году.

Экзамены прошли спокойно и все было бы просто отлично, если бы не два удаления: одно за шпаргалку, другое за телефон. Самое печальное это то, что в подобном случае результат аннулируется и пересдать экзамен можно будет только в рамках следующей кампании ЕГЭ через год написал глава министерства в мессенджере MAX

Он призвал выпускников отказаться от жульничества и списывания, указав, что правда так или иначе раскроется, если не во время самого испытания, то точно при просмотре видео.