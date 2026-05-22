Москва22 маяВести.Выпускники из Свердловской области могут перенести сдачу ЕГЭ, если во время экзамена была объявлена беспилотная или ракетная опасность, сообщил ТАСС со ссылкой на министра образования региона Светлану Тренихину.
У ребят после возможной эвакуации будет возможность принять два решения. Либо продолжить написание экзамена, если они чувствуют себя хорошо и не испытывает тревоги, либо пройти в специальную аудиторию и написать заявление о переносе даты сдачи экзаменаотметила она
По словам Тренихиной, соответствующие инструкции уже переданы в школы, школьникам и педагогам информация разъяснена.