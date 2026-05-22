Свердловские школьники могут перенести сдачу ЕГЭ при стрессе из-за атаки БПЛА Минобр Свердловской области: выпускники могут перенести сдачу ЕГЭ при атаке БПЛА

Москва22 мая Вести.Выпускники из Свердловской области могут перенести сдачу ЕГЭ, если во время экзамена была объявлена беспилотная или ракетная опасность, сообщил ТАСС со ссылкой на министра образования региона Светлану Тренихину.

У ребят после возможной эвакуации будет возможность принять два решения. Либо продолжить написание экзамена, если они чувствуют себя хорошо и не испытывает тревоги, либо пройти в специальную аудиторию и написать заявление о переносе даты сдачи экзамена отметила она

По словам Тренихиной, соответствующие инструкции уже переданы в школы, школьникам и педагогам информация разъяснена.