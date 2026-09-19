Hill: четыре компании, разрабатывающие ИИ в США, обвинены в сговоре

Hill: в США подали иск в суд на четыре компании-разработчика ИИ Hill: четыре компании, разрабатывающие ИИ в США, обвинены в сговоре

Москва19 сен Вести.На компании Anthropic, Google, OpenAI и Space XAI подали судебный иск в США, обвинив в сговоре в вопросе развития искусственного интеллекта (ИИ), пишет газета The Hill со ссылкой на судебные документы.

Иск против передовых разработчиков ИИ направлен в Федеральный окружной суд Северного округа Калифорнии. Истцами стали три адвоката и одна жительница Калифорнии.

Данный иск отправлен в суд в связи с соглашением между четырьмя компаниями-лидерами в развитии искусственного интеллекта... о замедлении темпов совершенствования конкурирующих продуктов говорится в сообщении

Как отмечается в иске, ограничивать разработку ИИ ради безопасности должно государство, а не частные компании.

Ранее сообщалось, что одна из моделей искусственного интеллекта OpenAI во время обучения разрешила себе быть свободной и не подчиняться правительствам и корпорациям, а нейросеть ChatGPT во время проверки кибербезопасности атаковала реальный бизнес.

Незадолго до этого глава Anthropic Дарио Амодеи призвал замедлить развитие искусственного интеллекта. Гендиректор OpenAI Сэм Альтман согласился с его призывом, его поддержал и глава SpaceX Илон Маск.