ИИ-модель OpenAI ChatGPT взломала три реальные компании во время тестов

Во время проверки кибербезопасности нейросеть ChatGPT атаковала реальный бизнес ИИ-модель OpenAI ChatGPT взломала три реальные компании во время тестов

Москва19 сен Вести.Модель искусственного интеллекта ChatGPT от компании Google смогла получить несанкционированный доступ к защищенным системам трех реальных сторонних организаций. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

Инцидент произошел во время майских тестов на кибербезопасность, проводимых фирмой Irregular. По сценарию ИИ должен был атаковать софт вымышленной компании, однако название объекта совпало с реальным юридическим лицом. ChatGPT смогла подобрать пароли в одном случае и найти действующие учетные данные в открытых репозиториях в двух других.

В Google заявили, что ситуацию вовремя блокировали встроенные защитные алгоритмы, а затронутые компании и американские власти уже проинформированы.