Хакеры клонировали голоса руководителей, чтобы проникнуть в крупные хедж-фонды

Хакеры атаковали компании Уолл-стрит, используя клонирование голосов Хакеры клонировали голоса руководителей, чтобы проникнуть в крупные хедж-фонды

Москва5 авг Вести.В последние дни компании Уолл-стрит подверглись серии хакерских атак, нацеленных на информационные системы крупнейших мировых хедж-фондов, пишет Bloomberg.

Злоумышленники пытались проникнуть в информационные системы Point72 Asset Management, Millennium Management, Two Sigma Investments и Citadel, а также нескольких частных инвесткомпаний.

Атаки включали в себя ИИ-вишинг, при котором киберпреступники клонируют голос руководителя в телефонных звонках и сообщениях, чтобы обманом заставить сотрудников раскрыть конфиденциальную информацию или предоставить доступ, говорится в статье.

В атакованных компаниях сообщили, что пресекли попытки хакеров получить доступ к данным и продолжают внимательно следить за ситуацией, отмечает издание.

Ранее The Times со ссылкой на источники писала, что хакеры взломали базу данных сотрудников британских силовых ведомств и опубликовали в даркнете имена, контакты и геопозиции 114 тысяч силовиков.