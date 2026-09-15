Москва15 сен Вести.Утверждение о том, что искусственный интеллект (ИИ) в будущем захватит мир, являются фейком, об этом в социальной сети Truth Social написал президент США Дональд Трамп.

По его словам, такие заявления схожи с тем, когда утверждалось, что мир погибнет от изменения климата.

Я разоблачитель фейков, и прямо сейчас я разоблачаю еще один фейк — о том, что ИИ захватит, поглотит и уничтожит мир, что роботы войдут в наши города и избавятся от всех нас! Это еще более нелепо, чем фейк о России или о глобальном потеплении написал Трамп

Он также подчеркнул, что подобную ложную информацию стали распространять люди, которые ранее заявляли о губительном изменении климата.

Этот фейк их не оправдал, и они перешли к следующему. Эти люди — революционеры, но революционеры с дурными и злыми намерениями отметил глава Белого дома

Ранее Трамп отверг призывы представителей Кремниевой долины замедлить развитие искусственного интеллекта. По его словам, США должны сохранять лидерство в этой сфере и опережать Китай