Москва16 сенВести.Более двух десятков американских конгрессменов, которым предстоит регулирование искусственного интеллекта (ИИ), заявили, что не используют его или обращаются к нему очень редко, сообщает портал Axios.
По его данным, члены Конгресса США и губернаторы "сталкиваются с нарастающим давлением с требованием регулировать" ИИ, однако свыше 20 политиков, поговоривших с порталом, заявили, что "не пользуются этой технологией или делают это крайне редко".
Один из демократов в Палате представителей США назвал такое положение вещей до безумия абсурдным.
Боже упасисказал порталу сенатор Роджер Уикер, когда журналисты спросили его о том, пользуется ли он ИИ
Сенатор Мэйзи Хироно призналась, что в конгрессе пока не до конца разобрались, что делать с ИИ и насколько жестко его нужно регулировать. Некоторые сенаторы и вовсе не смогли вспомнить, пользовались ли они этой технологией хоть раз в жизни.
Не знаю, не могу вспомнитьсказала 88-летняя конгрессвумен Максин Уотерс
12–13 сентября глава ИИ-гиганта Anthropic Дарио Амодей опубликовал эссе с призывом замедлить разработку самых мощных моделей ИИ и предупредил, что без внешнего контроля ИИ может в течение 6–12 месяцев получить возможность действовать автономно и опасно. Он предложил трехэтапный план, включая допуск независимых оценщиков (например, METR) с доступом на уровне сотрудников. Американский бизнесмен Илон Маск согласился с Амодеем, его также поддержал глава OpenAI Сэм Альтман.
После этого президент США Дональд Трамп отверг призывы замедлить развитие ИИ, назвав предупреждения преувеличенными и исходящими от "негативных сил". Глава Белого дома подчеркнул, что Соединенные Штаты не должны уступить лидерство Китаю, но допустил введение неких "предохранителей" для отрасли.