Axios: ряд законодателей США вообще не пользуются ИИ, но будут его регулировать

"Боже упаси": ряд конгрессменов США не пользуются ИИ, но будут его регулировать Axios: ряд законодателей США вообще не пользуются ИИ, но будут его регулировать

Москва16 сен Вести.Более двух десятков американских конгрессменов, которым предстоит регулирование искусственного интеллекта (ИИ), заявили, что не используют его или обращаются к нему очень редко, сообщает портал Axios.

По его данным, члены Конгресса США и губернаторы "сталкиваются с нарастающим давлением с требованием регулировать" ИИ, однако свыше 20 политиков, поговоривших с порталом, заявили, что "не пользуются этой технологией или делают это крайне редко".

Один из демократов в Палате представителей США назвал такое положение вещей до безумия абсурдным.

Боже упаси сказал порталу сенатор Роджер Уикер, когда журналисты спросили его о том, пользуется ли он ИИ

Сенатор Мэйзи Хироно призналась, что в конгрессе пока не до конца разобрались, что делать с ИИ и насколько жестко его нужно регулировать. Некоторые сенаторы и вовсе не смогли вспомнить, пользовались ли они этой технологией хоть раз в жизни.

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12–13 сентября глава ИИ-гиганта Anthropic Дарио Амодей опубликовал эссе с призывом замедлить разработку самых мощных моделей ИИ и предупредил, что без внешнего контроля ИИ может в течение 6–12 месяцев получить возможность действовать автономно и опасно. Он предложил трехэтапный план, включая допуск независимых оценщиков (например, METR) с доступом на уровне сотрудников. Американский бизнесмен Илон Маск согласился с Амодеем, его также поддержал глава OpenAI Сэм Альтман.

После этого президент США Дональд Трамп отверг призывы замедлить развитие ИИ, назвав предупреждения преувеличенными и исходящими от "негативных сил". Глава Белого дома подчеркнул, что Соединенные Штаты не должны уступить лидерство Китаю, но допустил введение неких "предохранителей" для отрасли.