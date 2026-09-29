Трамп два часа обедал с разработчиками ИИ в Белом доме

Трамп провел двухчасовой обед в Белом доме с разработчиками ИИ Трамп два часа обедал с разработчиками ИИ в Белом доме

Москва29 сен Вести.Президент США Дональд Трамп провел двухчасовой обед в Белом доме с представителями компаний-разработчиков искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщили в пресс-пуле американского лидера.

Обед и встреча по вопросу супер интеллекта (так Трамп приказал называть ИИ - ред​​​.) начались в 12.35 по полудни (19.35 мск) сообщили журналисты

Белый дом включил трансляцию встречи лишь через два часа после объявленного старта. Дональд Трамп назвал ее очень хорошей и продуктивной. По левую руку от американского президента сидел миллиардер Илон Маск, а по другую сторону - глава Nvidia Дженсен Хуанг.

Предполагалось, что во встрече, кроме спикера Палаты представителей Майка Джонсона, примут участие главы компаний, которые разрабатывают передовые модели ИИ. Трамп не раз публично говорил о том, что США должны занять лидирующие позиции в сфере "супер интеллекта".

Ранее стало известно, что около 11 миллионов человек в США к 2035 году будут вынуждены сменить профессию из-за развития технологий ИИ.