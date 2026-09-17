ABC: Альтман и Хуанг могут посетить государственный ужин Трампа с Си Цзиньпином

Главы OpenAI и Nvidia могут посетить ужин Трампа с Си Цзиньпином ABC: Альтман и Хуанг могут посетить государственный ужин Трампа с Си Цзиньпином

Москва17 сен Вести.Глава OpenAI Сэм Альтман и генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг планируют посетить государственный ужин в Белом доме, который президент США Дональд Трамп проведет в честь председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом сообщил телеканал ABC.

Глава OpenAI Сэм Альтман и генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг планируют посетить государственный ужин в Белом доме на следующей неделе в честь председателя КНР Си Цзиньпина сказано в сообщении

В OpenAI подтвердили, что Альтман примет участие в мероприятии, передает Reuters. О планах Хуанга посетить ужин также сообщило Reuters со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Ранее Трамп заявил, что намерен обсудить развитие искусственного интеллекта с председателем КНР во время его визита в Америку 24 сентября.