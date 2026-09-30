Трамп: Гейтс больше не боится гибели миллиарда человек от ИИ

Трамп заявил, что Гейтс больше не боится гибели миллиарда человек от ИИ Трамп: Гейтс больше не боится гибели миллиарда человек от ИИ

Москва30 сен Вести.Основатель технологической компании Microsoft Билл Гейтс, ранее допустивший риск гибели миллиарда человек из-за искусственного интеллекта, больше не разделяет подобных опасений. Об этом заявил президент США Дональд Трамп после встречи и двухчасового обеда с руководителями компаний, занятых разработкой технологии искусственного интеллекта.

Ранее Гейтс в интервью телерадиовещательной компании NBC допустил, что развитие ИИ может привести к событиям, которые будут способны серьезно навредить человечеству.

Гейтс больше не говорит этого. Не знаю, что он говорил в воскресенье, но вчера он такого совсем не говорил отметил американский лидер в разговоре с журналистами в Белом доме

Президент США назвал подобные тревоги "мошенничеством" и сравнил их с ожиданиями глобального потепления.

По словам Трампа, ИИ, который он намерен официально переименовать в "суперинтеллект", способен решать проблемы, в том числе, в медицинской сфере.

Инициативу главы Белого дома о новом наименовании искусственного интеллекта уже поддержал предприниматель Илон Маск.

Трамп также допустил образование в Соединенных Штатах комитета по регулированию технологии искусственного интеллекта.