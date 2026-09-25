Билл Гейтс заявил, что развитие ИИ может привести к миллиарду смертей

Билл Гейтс предупредил о возможной гибели миллиарда людей из-за ИИ Билл Гейтс заявил, что развитие ИИ может привести к миллиарду смертей

Москва25 сен Вести.Развитие искусственного интеллекта может привести к событиям, которые повлекут за собой гибель миллиарда людей. Такое мнение основатель компании Microsoft Билл Гейтс высказал в интервью телеканалу NBC.

По его словам, "комбинация из людей со злыми намерениями и самые новые ИИ-инструменты" является самым мощным оружием в человеческом мире.

Ранее в британском Институте Алана Тьюринга заявили, что в ближайшие пять лет в мире могут появиться системы искусственного интеллекта, которые превзойдут человека по способности к мышлению и познанию. А это в дальнейшем создаст риск потери человеческого контроля над такими системами.