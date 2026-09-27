Москва27 сенВести.Основатель Microsoft Билл Гейтс считает, что странам будет сложнее договориться о регулировании искусственного интеллекта, чем о контроле над ядерным оружием в период холодной войны. Об этом он заявил в интервью телеканалу NBC.
Журналистка спросила Гейтса, стоит ли США и Китаю при разработке правил для ИИ ориентироваться на опыт договоренностей между Вашингтоном и Москвой в сфере ядерных вооружений во время холодной войны.
Да, безусловно. Но это будет еще сложнееответил Гейтс
По мнению основателя Microsoft, необходимо разработать меры для предотвращения преступлений с использованием искусственного интеллекта. Среди возможных рисков он отдельно отметил угрозы для энергетической инфраструктуры и банковского сектора.
Ранее Гейтс заявлял, что развитие искусственного интеллекта может привести к событиям, последствия которых будут связаны с гибелью миллиарда человек.