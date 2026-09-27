Билл Гейтс: договориться о регулировании ИИ сложнее, чем о ядерном оружии

Договориться об ИИ сложнее, чем о ядерном оружии, заявил Билл Гейтс Билл Гейтс: договориться о регулировании ИИ сложнее, чем о ядерном оружии

Москва27 сен Вести.Основатель Microsoft Билл Гейтс считает, что странам будет сложнее договориться о регулировании искусственного интеллекта, чем о контроле над ядерным оружием в период холодной войны. Об этом он заявил в интервью телеканалу NBC.

Журналистка спросила Гейтса, стоит ли США и Китаю при разработке правил для ИИ ориентироваться на опыт договоренностей между Вашингтоном и Москвой в сфере ядерных вооружений во время холодной войны.

Да, безусловно. Но это будет еще сложнее ответил Гейтс

По мнению основателя Microsoft, необходимо разработать меры для предотвращения преступлений с использованием искусственного интеллекта. Среди возможных рисков он отдельно отметил угрозы для энергетической инфраструктуры и банковского сектора.

Ранее Гейтс заявлял, что развитие искусственного интеллекта может привести к событиям, последствия которых будут связаны с гибелью миллиарда человек.