В США может быть образован комитет по регулированию ИИ

Трамп задумался над созданием в США комитета по регулированию ИИ В США может быть образован комитет по регулированию ИИ

Москва29 сен Вести.В США может быть образован комитет, который займется регулированием технологий искусственного интеллекта. О такой возможности сообщил президент Дональд Трамп.

Соответствующее заявление глава американского государства сделал после встречи и двухчасового обеда с руководителями крупнейших технологических компаний США, на которой обсуждались перспективы развития искусственного интеллекта.

Здесь будет играть огромную роль саморегулирование. Мы также подумываем о создании своего рода комитета, в который войдут, возможно, 10 человек. Они могут быть из этой группы, чтобы мы, то есть комитет, могли следить за всей деятельностью заявил он в разговоре с журналистами в Белом доме

Ранее Трамп подписал указ о запуске ИИ-платформы America.gov. Этот ресурс должен стать единой цифровой точкой доступа для граждан США к информации и услугам федерального правительства в онлайн-режиме.