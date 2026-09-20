Politico: слова Трампа о "Силах ИИ" удивили представителей отрасли в США Politico: слова Трампа о создании "Сил ИИ" застали отрасль врасплох

Москва20 сен Вести.Заявление президента США Дональда Трампа о намерении создать "Силы ИИ" застали представителей технической отрасли США врасплох, сообщает издание Politico.

Четыре представителя отрасли заявили Politico, что отрасль по большей части не знала о решении Трампа до его заявления в соцсети Truth Social отмечает Politico

Источник издания отметил, что пока суть предложения Трампа остается неясной для большинства представителей ИИ-отрасли.

Другой источник признался, что большую часть представителей отрасли даже не спрашивали, что они думают по этому поводу.

Трамп заявил о создании в США Сил искусственного интеллекта (Artificial intelligence Force, AI Force), которые должны помогать развитию искусственного интеллекта (ИИ) и бороться с нарушениями в области ИИ.

Трамп пообещал в ближайшее время назначить ответственного за это направление, которого он назвал "царем ИИ".