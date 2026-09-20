Трамп заявил о создании Сил искусственного интеллекта Трамп объявил о создании специальных Сил искусственного интеллекта

Москва20 сен Вести.В США созданы Силы искусственного интеллекта (Artificial intelligence Force, AI Force), которые призваны помогать развитию искусственного интеллекта (ИИ) и бороться с нарушениями в области ИИ, заявил президент США Дональд Трамп в соцсетиTruth Social.

При этом Трамп не намерен сдерживать развитие этой отрасли или тормозить ее рост.

С этой целью я создаю ИИ-силы – во многом как я создал Космические силы, которые стали невероятно успешными в ходе моего первого срока [президентства] отметил Трамп

В ближайшее время Трамп назначит ответственного за это направление, которого он назвал "царем ИИ".

Трамп предложил изменить термин "искусственный интеллект". По его мнению, этот термин не отражает возможности технологий. В качестве вариантов Трамп предложил "высший интеллект", "экстремальный интеллект" и "верховный интеллект".