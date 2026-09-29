Москва29 сен Вести.Президент США Дональд Трамп подписал указ о создании единого цифрового портала для получения государственных услуг. Трансляцию церемонии вел Белый дом.

Согласно документу, "настоящий указ предписывает создать America.gov в качестве единого цифрового портала федерального правительства для всех находящихся в США лиц, обращающихся за информацией или услугами федеральных органов власти". В администрации уточнили, что пользователи нового ресурса смогут авторизоваться, получать ответы на вопросы и оформлять запросы без необходимости переходить на сайты отдельных федеральных ведомств.

Исключение составят услуги по подаче налоговых деклараций, а также сервисы военных и разведывательных структур. В течение 90 дней власти США должны разработать порядок запуска America.gov, после чего федеральные ведомства обязаны подключить к порталу свои онлайн-сервисы и обеспечить защиту персональных данных пользователей.