Американские госуслуги не позволяют жениться и записаться к врачу

На американских госуслугах нельзя заключить брак и записаться к врачу Американские госуслуги не позволяют жениться и записаться к врачу

Москва29 сен Вести.Сайт Управления общих служб США (GSA) позволяет получить справочную информацию, но не предназначен для таких услуг, как заключение брака или оформление документов. В этом убедился корреспондент ИС "Вести".

На запрос "заключение брака" ИИ-помощник сайта посоветовал обратится к властям штатов и округов, а не в федеральные службы.

Чтобы подать заявку клерку в администрации города или округа потребуется присутствие пары и удостоверение личности с фото объясняет сайт

Записаться к врачу через этот ресурс тоже не выйдет. Поскольку в США отсутствует бесплатная государственная медицина, соответствующей функции на американских "госуслугах" просто нет. Цифровой помощник советует обращаться непосредственно в учреждения здравоохранения.

По сути, сайт является интернет-справочником, и никаких прямых функций на нем нет. Так, в разделе "малый бизнес" в рубрике "помощь" отсутствует даже форма для подачи заявки: сервис лишь дает списки контактов, телефоны и электронную почту, по которым следует обращаться.

Интерфейс самого сайта GSA также не отличается дружелюбием к пользователю. Навигация запутана, нужный раздел приходится искать почти "вслепую", а структура меню явно не рассчитана на обычного пользователя, привыкшего к логичным и понятным порталам.

Указ о создании сервиса подписал во вторник президент США Дональд Трамп.