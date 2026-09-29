Москва29 сен Вести.Сервис для подготовки брачного договора в дистанционном формате можно расценивать как тренировочный формат. Об этом ИС "Вести" заявила нотариус из Москвы Марина Соколова.

На "Госуслугах" пользователи смогут при помощи нового сервиса подготовить проект брачного договора и зафиксировать онлайн условия имущественных отношений.

По словам Марины Соколовой, такой формат следует расценивать как тренировочный, поскольку официально документ придется зафиксировать нотариально.

Опция может быть полезна для того, чтобы супруги ознакомились со структурой брачного договора. Нотариус просто так не удостоверит документ, он в силу закона обязан убедиться в волеизъявлении сторон, что они четко понимают, что такое общая совместная собственность, долевая собственность, режим личной собственности на каждый вид имущества объяснила она

Пользой онлайн-сервиса является то, что при подготовке проекта супруги смогут обсудить детали по владению имуществом.

Я вижу в этом пользу в том, что супруги до похода к нотариусу определяются с устанавливаемым режимом собственности на то или иное имущество, закрепляют это в проекте. А затем уже при беседе с нотариусом подтверждают данные распоряжения рассказала нотариус

При этом, подчеркнула Марина Соколова, при обращении к нотариусу супругам необходимо будет предоставить оригиналы документов.