Юрист рассказала о юридическом статусе электронных писем и переписки в сети Юрист Галимарданова: переписка в сети может юридически считаться договором

Москва12 сен Вести.Переписка в мессенджере, социальной сети или по электронной почте может считаться соглашением, сообщило Russia Today со ссылкой на адвоката, соучредителя Ассоциации интеллектуальных волонтеров, преподавателя РАНХиГС Татьяну Галимарданову.

Одним из наиболее значимых документов по данной теме является постановление Пленума Верховного суда России от 22.06.2021 №18, в котором была закреплена возможность признания переписки посредством электронной почты, мессенджеров, социальных сетей в качестве юридически значимых доказательств рассказала юрист

По ее словам, суд считает договор заключенным, если стороны договорились об условиях, при этом заказчик позже не вправе недобросовестно ссылаться на незаключенность договора.

Такая переписка должна быть правильно оформлена, уточнила Галимарданова. Важно сохранить оригиналы сообщений. В случае, если есть опасения, что другая сторона удалит переписку, ее можно заверить у нотариуса.