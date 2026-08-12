Юрист Леер: долг без расписки можно вернуть с помощью электронной переписки

Россиянам объяснили, как вернуть проблемный долг при отсутствии расписки Юрист Леер: долг без расписки можно вернуть с помощью электронной переписки

Москва12 авг Вести.Отсутствие письменного договора остается основной причиной денежных конфликтов даже между близкими людьми, однако возвратить предоставленные средства через суд возможно. Об этом рассказал управляющий партнер юридической компании "Лекс Альянс" Артур Леер.

Специалист обратил внимание, что в современных реалиях ключевым доказательством факта передачи денег выступает электронная переписка. При этом обычные скриншоты сообщений поддаются легкому оспариванию, в связи с чем до подачи иска целесообразно оформить нотариальный протокол осмотра цифровых доказательств, существенно повышающий их юридическую силу.

Леер также отметил в интервью агентству "Прайм", что банковская выписка фиксирует исключительно сам перевод, поэтому решающую роль играет указанное назначение платежа. По его словам, формулировка о займе сыграет в пользу кредитора, тогда как пометки о подарке или безвозмездной материальной помощи существенно усложнят судебное разбирательство.

Кроме того, юрист подчеркнул важность отправки досудебной претензии, которая демонстрирует добросовестность истца и может подтолкнуть должника к письменному признанию обязательств. Эксперт добавил, что при наличии подтверждений возвратности средств требования заявляются по нормам о договоре займа.

Если же доказать заемную природу платежа невозможно, допускается взыскание неосновательного обогащения подытожил Леер

Ранее доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Ольга Борисова объяснила, когда следует идти в суд за реструктуризацией долга.