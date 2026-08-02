Москва2 авг Вести.Фото недостатков или повреждений помогут вернуть бракованную технику в магазин и получить назад свои деньги. Об этом в интервью изданию NEWS.ru заявил эксперт по сертификации Алексей Тюльпин.

Он добавил, что замена товара или возврат средств возможны только, если у бытовой техники выявлен неустранимый дефект.

Скол, вмятину, трещину или следы воды сразу вписывают в акт. До установки технику фотографируют со всех сторон. Эти кадры помогут, если продавец позже заявит, что повреждение появилось на кухне покупателя. При поломке претензию направляют продавцу, указанному в чеке. В ней описывают дефект и выбирают одно требование, например, возврат денег отметил Тюльпин

Эксперт добавил, что первые 15 дней, когда технику можно вернуть, отсчитываются со дня покупки, а не распаковки. Поэтому желательно это учитывать. Кроме того, гарантию на бытовую технику дает не только продавец, но и производитель. Но к нему лучше обращаться только для ремонта. А деньги стоит требовать у продавца.