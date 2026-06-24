Россиянам рассказали, как избавиться от грязных и рваных купюр "Объясняем.рф": банк может обменять испорченные купюры на новые

Москва24 июн Вести.Если бумажные деньги порвались, запачкались или случайно попали в стирку, это не всегда значит, что ими нельзя расплатиться. Портал "Объясняем.рф" рассказал россиянам, в каких случаях купюры можно оставить, а в каких – заменить в банке.

По назначению можно использовать купюры с небольшими потертостями, пометками, проколами, но повреждения не должны мешать разглядеть номинал и серийный номер, а изображение не должно быть покрыто пятнами. Такие банкноты магазины обязаны принимать.

Если деньги залиты краской или чернилами, сильно загрязнены, разорваны или склеены, а рисунки и надписи перекрывают важные элементы, их лучше заменить. Банк бесплатно выдаст новую купюру, если на испорченной сохранилось более 55% процентов площади и различим серийный номер.

Если купюра в очень плохом состоянии или в банке заподозрят, что она поддельная, ее отправят на бесплатную экспертизу в Банк России, по результатам которой и будет принято решение об обмене. В банке при этом выдают справку, в которой можно отметить, как удобнее получить деньги – наличными или на счет. Процедура занимает 2-3 недели.