Эксперт посоветовал регулярно менять банковскую карту, чтобы защититься от аферы Доцент Щербаченко: регулярная замена банковской карты спасет от аферы

Москва6 авг Вести.Доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко выразил мнение, что регулярная замена банковской карты – эффективный способ защититься от мошенничества. Его слова приводит NEWS.ru.

Щербаченко объяснил, что чем дольше человек пользуется одной и той же банковской картой, тем больше риск, что ее данные могут оказаться в руках аферистов. По словам доцента, стандартный срок заметы карты старого образцы – 3-5 лет, а нового – до 10 лет.

Ранняя замена пластикового устройства оправдана при подозрении на компрометацию, физическом повреждении, утере, смене персональных данных сказал Щербаченко

Ранее председатель совета по противодействию технологическим правонарушениям КС НСБ России Игорь Бедеров объяснил рост числа мошеннических операций через банкоматы и назвал способы защиты.