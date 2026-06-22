В ОП заявили, что покупателю не обязательно платить за случайно разбитый товар Член ОП Машаров: покупатель не должен платить за случайно разбитый товар

Москва22 июн Вести.Покупатель не всегда должен платить за товар, который он случайно разбил в магазине. Об этом заявил член комиссии Общественной палаты (ОП) по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров в разговоре с RT.

По его словам, товар считается собственностью продавца до момента оплаты, следовательно, риск его случайной гибели или повреждения лежит на магазине.

Согласно ст. 211 ГК России, риск случайной гибели имущества несёт собственник. По ст. 459 ГК России этот риск переходит на покупателя в момент оплаты товара добавил он

Эксперт пояснил, что к случайным можно отнести ситуации, когда товар упал с движущейся ленты, или покупателя толкнули. Это же касается скользкого пола, узких проходов и неправильной расстановки товара.

Если товар был поврежден до момента его оплаты покупателем, ответственность за это несет магазин. Если покупатель умышленно повредил товар или другое имущество в магазине... покупатель обязан возместить ущерб в полном объеме подчеркнул Машаров

Член ОП также рассказал, как следует поступить, если покупатель испортил товар по неосторожности, но магазин заставляет его за него заплатить. В этом случае необходимо попросить продавца составить акт о порче товара, в котором будет подробно изложено, при каких обстоятельствах это произошло. Если магазин настаивает на оплате, нужно отказаться и сообщить, что готовы сделать это только на основании решения суда.