Недзвецкий: при обмане продавца расчет ведется от цены нового авто, а не аналога Недзвецкий рассказал, как поступить с ценой при обмане продавца автомобилей

Москва31 июл Вести.Если продавец умышленно ввел покупателя в заблуждение, то расчет ведется от цены нового автомобиля, но никак не аналога. Об этом ИС "Вести" рассказал председатель "Московского Общества защиты потребителей" Антон Недзвецкий.

По его словам, при возврате некачественного автомобиля покупатель действительно может требовать возмещения разницы в цене, так как это прямо предусмотрено пунктом 4 статьи 24 Закона РФ о защите прав потребителей. Он уточнил, что ключевой момент состоит в том, какой именно автомобиль брать за основу.

С 1 февраля 2026 года в Законе РФ о защите прав потребителей действует обновленная норма: Вы вправе требовать разницу между ценой по договору и ценой аналогичного по техническим и эксплуатационным характеристикам автомобиля того же года выпуска и с такой же степенью износа. Это важные ограничения, направленные на соблюдение баланса интересов сторон и недопущения неосновательного обогащения. Однако есть исключения – положение о расчете с учетом того же года выпуска и износа не применяются, если при заключении договора продавец умышленно ввел в заблуждение, например, скрыл реальный пробег или технические недостатки. В таком случае расчет ведется от цены нового аналогичного автомобиля. Закон защищает вас в ситуации, когда вы возвращаете некачественный товар, но не можете позволить себе покупку замены. Однако суд будет оценивать, действительно ли расчет приводит к справедливому балансу интересов, а не к чрезмерному обогащению одной из сторон отметил Недзвецкий

Ранее сообщалось, что Конституционный суд России встал на сторону волгоградца в споре при покупке авто. Покупателю ради скидки навязали дополнительные договоры.