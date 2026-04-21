Москва21 апрВести.Конституционный суд (КС) России направил на пересмотр дело россиянина, которому при покупке автомобиля ради скидки навязали дополнительные договоры. Об этом говорится в судебных материалах.
Житель Волгограда Шамил Аббасов заключил договор купли-продажи авто, но выяснилось, что заявленная цена действует только при оформлении кредита и подписании допсоглашения.
В итоге стоимость машины выросла с 1,8 млн до 2,4 млн рублей, а для получения скидки в 400 тысяч рублей покупатель заключил не только договор страхования, но и договор независимой гарантии на 220 тысяч рублей.
Суды признали эту сделку недействительной из-за злоупотреблений продавца, но отказались взыскивать деньги солидарно с продавца и его партнера.
Судебные акты, вынесенные по делу с участием гражданина Аббасова Шамила Усмановича на основании статьи 322 ГК Российской Федерации в истолковании, расходящемся с ее конституционно-правовым смыслом … подлежат пересмотру в установленном порядкеговорится в постановлении КС
Конституционный суд указал, что покупатель является слабой стороной в отношениях с продавцом, и солидарная ответственность продавца по требованиям к привлеченным им контрагентам может эффективно защищать права потребителя.
