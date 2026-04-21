КС РФ вступился за волгоградца, которому при покупке авто навязали допсоглашения

Москва21 апр Вести.Конституционный суд (КС) России направил на пересмотр дело россиянина, которому при покупке автомобиля ради скидки навязали дополнительные договоры. Об этом говорится в судебных материалах.

Житель Волгограда Шамил Аббасов заключил договор купли-продажи авто, но выяснилось, что заявленная цена действует только при оформлении кредита и подписании допсоглашения.

В итоге стоимость машины выросла с 1,8 млн до 2,4 млн рублей, а для получения скидки в 400 тысяч рублей покупатель заключил не только договор страхования, но и договор независимой гарантии на 220 тысяч рублей.

Суды признали эту сделку недействительной из-за злоупотреблений продавца, но отказались взыскивать деньги солидарно с продавца и его партнера.

Судебные акты, вынесенные по делу с участием гражданина Аббасова Шамила Усмановича на основании статьи 322 ГК Российской Федерации в истолковании, расходящемся с ее конституционно-правовым смыслом … подлежат пересмотру в установленном порядке говорится в постановлении КС

Конституционный суд указал, что покупатель является слабой стороной в отношениях с продавцом, и солидарная ответственность продавца по требованиям к привлеченным им контрагентам может эффективно защищать права потребителя.

