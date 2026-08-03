Москва3 авгВести.Адвокат Анастасия Душаева выразила мнение, что в случае гипотетического признания мессенджера Telegram экстремистским обычных пользователей не будет ждать наказание. Ее слова приводит NEWS.ru.
Эксперт напомнила, что в настоящее время Telegram официально не признан экстремистской организацией. Душаева уточнила, что для признания структуры экстремистской нужно решение суда по иску прокуратуры. Также адвокат полагает, что претензий к мессенджеру не будет, если основатель сервиса Павел Дуров (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) публично откажется от управления им.
Если такое решение все же примут, для рядовых пользователей это не будет автоматическим правонарушениемсказала Анастасия Душаева
По словам адвоката, наличие у человека приложения, аккаунта, а также переписка в этом мессенджере и чтение каналов не приравниваются к участию в деятельности экстремистской организации. Собеседница журналистов пояснила, что ответственность зависит от конкретных доказанных действий и намерений человека. Эксперт считает, что любые финансовые операции, связанные с платформой, в случае признания ее экстремистской будут связаны с рисками. По мнению адвоката, уголовная ответственность для обычных пользователей может наступить именно за финансовые переводы, донаты и платное продвижение материалов.
Ранее юристы рассказали, чем грозит репост сообщений Дурова.
30 июля Павел Дуров был внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.