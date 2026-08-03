Адвокат объяснила, что будет в случае признания Telegram экстремистским Адвокат Душаева: при признании Telegram экстремистским есть риски с финансами

Москва3 авг Вести.Адвокат Анастасия Душаева выразила мнение, что в случае гипотетического признания мессенджера Telegram экстремистским обычных пользователей не будет ждать наказание. Ее слова приводит NEWS.ru.

Эксперт напомнила, что в настоящее время Telegram официально не признан экстремистской организацией. Душаева уточнила, что для признания структуры экстремистской нужно решение суда по иску прокуратуры. Также адвокат полагает, что претензий к мессенджеру не будет, если основатель сервиса Павел Дуров (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) публично откажется от управления им.

Если такое решение все же примут, для рядовых пользователей это не будет автоматическим правонарушением сказала Анастасия Душаева

По словам адвоката, наличие у человека приложения, аккаунта, а также переписка в этом мессенджере и чтение каналов не приравниваются к участию в деятельности экстремистской организации. Собеседница журналистов пояснила, что ответственность зависит от конкретных доказанных действий и намерений человека. Эксперт считает, что любые финансовые операции, связанные с платформой, в случае признания ее экстремистской будут связаны с рисками. По мнению адвоката, уголовная ответственность для обычных пользователей может наступить именно за финансовые переводы, донаты и платное продвижение материалов.

Ранее юристы рассказали, чем грозит репост сообщений Дурова.

30 июля Павел Дуров был внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.