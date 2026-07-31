Юрист Ярмуш: рожденные с помощью ЭКО от Дурова не станут его наследниками

Юрист объяснила, имеют ли право рожденные с помощью ЭКО от Дурова на наследство Юрист Ярмуш: рожденные с помощью ЭКО от Дурова не станут его наследниками

Москва31 июл Вести.Рожденные от донорской спермы сооснователя Telegram Павла Дурова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) дети не будут признаны его наследниками, объяснила адвокат Мария Ярмуш в беседе с KP.RU.

По ее словам, если сам Дуров примет решение, что признает отцовство, тогда ребенок сможет унаследовать его капиталы.

В законодательстве четко говорится: отцовство в отношении детей, рожденных от донорской спермы, у лица, отдавшего сперму, не наступает. Только если сам Дуров примет решение, что признает отцовство конкретного ребенка. А если это только желание матери, то ничего не получится - суд просто не назначит даже генетической экспертизы пояснила юрист

29 июля Федеральная служба безопасности России предъявила Дурову обвинение в содействии терроризму. Позже Росфинмониторинг внес сооснователя Telegram в перечень экстремистов и террористов.