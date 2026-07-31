Москва31 июлВести.Рожденные от донорской спермы сооснователя Telegram Павла Дурова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) дети не будут признаны его наследниками, объяснила адвокат Мария Ярмуш в беседе с KP.RU.
По ее словам, если сам Дуров примет решение, что признает отцовство, тогда ребенок сможет унаследовать его капиталы.
В законодательстве четко говорится: отцовство в отношении детей, рожденных от донорской спермы, у лица, отдавшего сперму, не наступает. Только если сам Дуров примет решение, что признает отцовство конкретного ребенка. А если это только желание матери, то ничего не получится - суд просто не назначит даже генетической экспертизыпояснила юрист
29 июля Федеральная служба безопасности России предъявила Дурову обвинение в содействии терроризму. Позже Росфинмониторинг внес сооснователя Telegram в перечень экстремистов и террористов.