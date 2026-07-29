Юрист де Вель: Франция не может выдать РФ Дурова из-за его гражданства

Во Франции оценили возможность экстрадиции Дурова в Россию Юрист де Вель: Франция не может выдать РФ Дурова из-за его гражданства

Москва29 июл Вести.Франция не сможет экстрадировать сооснователя Telegram Павла Дурова в Россию, поскольку законодательство республики запрещает выдачу собственных граждан. Об этом ТАСС заявил французский адвокат, эксперт Филипп де Вель (не является адвокатом Дурова), комментируя предъявленное предпринимателю в РФ обвинение.

По словам юриста, статья 696-4 Уголовно-процессуального кодекса Франции прямо запрещает экстрадицию граждан. При этом, если соответствующие деяния считаются преступлением и по французскому законодательству, власти страны могут самостоятельно возбудить уголовное преследование.

Де Вель также отметил, что даже в случае выдачи Интерполом международного ордера на арест Дурова он не будет автоматически исполнен во Франции.

Ордер проходит дополнительную проверку. Прокуратура и французский суд, в частности, проверяют, является ли соответствующее деяние преступлением во Франции. Кроме того, сам Интерпол будет также проверять запрос: статья 3 устава организации не допускает уведомления политического, военного, религиозного или расового характера объяснил юрист

Ранее сообщалось, что в России Дурову предъявлено обвинение по делу о содействии террористической деятельности. Он объявлен в международный розыск.