Москва31 июл Вести.Председатель совета Фонда развития цифровой экономики (ФРЦЭ) Герман Клименко заявил, что Telegram может повторить путь Meta (признана в России экстремистской организацией и запрещена), если основатель мессенджера Павел Дуров продолжит руководить платформой. Такое мнение он высказал в беседе с NEWS.ru.

По его словам, в случае, если Дуров публично откажется от управления Telegram, претензий к самому мессенджеру может не возникнуть.

Если Павел Дуров будет оставаться у руля Telegram, то это называется длящееся преступление. Можно ожидать, что мессенджер повторит путь экстремистской Meta заявил Клименко

Эксперт также предположил, что в случае признания Telegram экстремистским пользователи, совершающие финансовые операции в мессенджере, могут столкнуться с юридическими рисками. Он заявил, что при таком развитии событий переводы, в том числе в адрес публичных каналов, могут получить правовую оценку как финансирование экстремистской деятельности.

Ранее Дуров был внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов. По данным ФСБ, предпринимателю предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности.