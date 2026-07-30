Клишас: признание Дурова террористом ничего не меняет для пользователей Telegram

В СФ оценили риски для пользователей Telegram из-за статуса Дурова Клишас: признание Дурова террористом ничего не меняет для пользователей Telegram

Москва30 июл Вести.Для пользователей Telegram ничего не поменяется после внесения сооснователя мессенджера Павла Дурова в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Об этом в беседе с РБК сообщил глава комитета по конституционному законодательству и госстроительству Совета Федерации России Андрей Клишас.

Сенатор напомнил, что претензии сформулированы только к Дурову.

Новых требований к Telegram нет, поэтому ни для Telegram, ни для пользователей ничего не изменилось объяснил Клишас

29 июля Федеральная служба безопасности России предъявила Дурову обвинение в содействии терроризму. Позже Росфинмониторинг принял решение о внесении сооснователя Telegram в перечень экстремистов и террористов.