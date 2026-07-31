Юристы рассказали о том, что можно и что нельзя в Telegram

Юристы рассказали, чем грозит репост сообщений Дурова Юристы рассказали о том, что можно и что нельзя в Telegram

Москва31 июл Вести.Внесение сооснователя Telegram Павла Дурова в реестр террористов и экстремистов не означает, что его детище автоматически признают экстремистским, однако рядовым пользователям следует более внимательно относиться к своей активности в Telegram. Об этом рассказали юристы в беседе с РБК.

По данным специалистов, пока интернет-ресурс не будет признан экстремистским, для обычных пользователей ничего не поменяется.

С совершением финансовых операций в Telegram пока что никаких прямых запретов нет, но исходя из политической конъюнктуры я бы рекомендовал очень аккуратно к этому относиться - и, по возможности, воздерживаться сказал кандидат юридических наук, доцент, практикующий юрист Булат Тугутов

Оплата премиум-подписки, покупка подарков и внутренней цифровой валюты не влечет юридической ответственности для пользователей, так как операции производятся не через личные счета Дурова, а с помощью сторонних платежных средств, пояснила юрист Анна Бердникова.

При этом следует помнить, что репост сообщений Дурова, носящих политическую окраску, может квалифицироваться как распространение экстремистской информации и повлечь юридическую ответственность.

29 июля Федеральная служба безопасности России предъявила Дурову обвинение в содействии терроризму. Позже Росфинмониторинг внес сооснователя Telegram в перечень экстремистов и террористов.